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Общество

Подтверждённые аккаунты на «Госуслугах» имеют почти 90% жителей Псковской области

Подтверждённые аккаунты на «Госуслугах имеют почти 90 % жителей Псковской области, сообщил начальник управления цифрового развития и связи Виталий Рахманов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

У жителей региона старше 18 лет – 294 тысячи подтверждённых аккаунтов. «Если говорить обо всех, включая детские, их 467,5 тысячи. Детям они нужны для подключения к образовательным информационным системам. Таким образом, мы приближаемся к 90 % по охвату», – отметил Виталий Рахманов.

По его словам, в лидерах у псковичей по-прежнему находится сервис записи к врачу.

«В ближайшее время планируем принять участие в пилотном тестировании записи в государственные ветеринарные клиники, следующий этап – запись в частные ветклиники. Возможно, и этот сервис будет популярен у псковичей», – добавил Виталий Рахманов.

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