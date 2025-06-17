Подтверждённые аккаунты на «Госуслугах» имеют почти 90% жителей Псковской области

16:45, 17 июня 2025, ПАИ

Подтверждённые аккаунты на «Госуслугах имеют почти 90 % жителей Псковской области, сообщил начальник управления цифрового развития и связи Виталий Рахманов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

У жителей региона старше 18 лет – 294 тысячи подтверждённых аккаунтов. «Если говорить обо всех, включая детские, их 467,5 тысячи. Детям они нужны для подключения к образовательным информационным системам. Таким образом, мы приближаемся к 90 % по охвату», – отметил Виталий Рахманов.

По его словам, в лидерах у псковичей по-прежнему находится сервис записи к врачу.

«В ближайшее время планируем принять участие в пилотном тестировании записи в государственные ветеринарные клиники, следующий этап – запись в частные ветклиники. Возможно, и этот сервис будет популярен у псковичей», – добавил Виталий Рахманов.