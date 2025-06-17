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Общество

В Псковской области подвели итоги регэтапа Всероссийского конкурса профмастерства в сфере соцобслуживания

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания подвели в Псковской области. Победителей чествовали на торжественном мероприятии, приуроченном к профессиональному празднику работников социальной сферы, сообщили ПАИ в комитете по социальной защите Псковской области.

  • В Псковской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства в сфере соцобслуживания
    Фото: предоставили в комитете по социальной защите Псковской области
  • В Псковской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства в сфере соцобслуживания
    Фото: предоставили в комитете по социальной защите Псковской области
  • В Псковской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства в сфере соцобслуживания
    Фото: предоставили в комитете по социальной защите Псковской области
  • В Псковской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства в сфере соцобслуживания
    Фото: предоставили в комитете по социальной защите Псковской области

В номинации «Лучшая практика комплексной поддержки семей с детьми, в том числе воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» первое место заняла заведующая центром дневного пребывания Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Оксана Горохова, второе – заведующая отделением социальной помощи семьям и детям Центра социального обслуживания Пушкиногорского района Юлия Семёнова, третье – педагог-психолог Центра социального обслуживания Новоржевского района Ольга Беляева.

В номинации «Лучшая практика предоставления социальных услуг в сельской и труднодоступной местности» первое место завоевала социальный работник (участковый) Центра социального обслуживания Себежского района Ольга Емельяненко, второе – социальный работник (участковый) Центра социального обслуживания Пыталовского района Марианна Игнатьева.

В номинации «Лучшая практика по социальной реабилитации и абилитации инвалидов» первое место досталось старшему воспитателю Бобровского дома-интерната Ольге Эрмель.

В номинации «Лучший проект добровольческой организации (волонтёров), реализованный в сфере социального обслуживания» первое место заняла воспитатель Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района Елена Кочеткова, второе – заместитель директора Центра социального обслуживания Великих Лук Алёна Эшенберг.

Победители регионального конкурса представят Псковскую область на федеральном этапе.

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В Псковской области подвели итоги регэтапа Всероссийского конкурса профмастерства в сфере соцобслуживания
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