Организаторы кинофестиваля «Западные ворота – 2025» представили программу «Хранители памяти»

18:53, 17 июня 2025, ПАИ

Программу «Хранители памяти» представили организаторы VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025», который пройдёт в Пскове с 4 по 6 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.



Фото: Организаторы кинофестиваля «Западные ворота – 2025»



Фото: Организаторы кинофестиваля «Западные ворота – 2025»



Фото: Организаторы кинофестиваля «Западные ворота – 2025»



Фото: Организаторы кинофестиваля «Западные ворота – 2025»



Фото: Организаторы кинофестиваля «Западные ворота – 2025»



Фото: Организаторы кинофестиваля «Западные ворота – 2025»



Фото: Организаторы кинофестиваля «Западные ворота – 2025»



Фото: Организаторы кинофестиваля «Западные ворота – 2025»



Фото: Организаторы кинофестиваля «Западные ворота – 2025»

















В рамках программы «Хранители памяти» покажут документальные фильмы о малоизвестных страницах истории России. «В юбилейный год Победы программа будет особенно сильной – новые герои, невероятные истории и важные темы», – отмечают организаторы.

В программе – фильмы «Блокадная дорога через залив», «Хранитель форта «Красная Горка», «Среди мёртвых, среди живых», «Милосердная сестра», «Русские люди», «Легенды партизанского края», «Футбол чекистов», «Верные».

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня представят порядка ста полнометражных и короткометражных фильмов.