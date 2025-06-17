Сильные дожди прогнозируются в Псковской области в ближайшие два часа

18:40, 17 июня 2025, ПАИ

Сильные дожди прогнозируются на территории Псковской области в ближайшие два часа. О неблагоприятном природном явлении сообщили ПАИ в ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

«В ближайшие два часа местами по Псковской области, преимущественно в южных районах, ожидаются сильные дожди», – говорится в сообщении.

В МЧС также напомнили, что в условиях недостаточной видимости водителям следует быть осторожными за рулём, отказаться от манёвров и соблюдать скоростной режим, а пешеходам – быть внимательными на переходах.

Ранее сообщалось, что дожди и до +23 градусов ожидается в Псковской области 18 июня.