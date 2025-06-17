Улицы Пскова подтопило из-за сильного ливня
Из-за сильного ливня подтопило некоторые улицы Пскова, сообщают ПАИ очевидцы.
В частности, из-за скопления дождевой воды на проезжей части замедлилось движение транспорта по улице Балтийской.
Затруднено движение на подъездах к Ольгинскому мосту со стороны центра Пскова. Ситуацию усугубляют погода и авария на мосту.
Ранее сообщалось, что в ближайшие два часа в Псковской области прогнозируются сильные дожди.
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