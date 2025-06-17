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Общество

Улицы Пскова подтопило из-за сильного ливня

Из-за сильного ливня подтопило некоторые улицы Пскова, сообщают ПАИ очевидцы.

В частности, из-за скопления дождевой воды на проезжей части замедлилось движение транспорта по улице Балтийской.

Фото: ПАИ

Затруднено движение на подъездах к Ольгинскому мосту со стороны центра Пскова. Ситуацию усугубляют погода и авария на мосту.

Ранее сообщалось, что в ближайшие два часа в Псковской области прогнозируются сильные дожди.

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