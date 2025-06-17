Псковские следователи подвели итоги детского конкурса «Моя Россия»

20:41, 17 июня 2025, ПАИ

В следственном управлении СК России по Псковской области подведены итоги конкурса детского рисунка «Моя Россия», сообщили ПАИ в СУ СК России по Псковской области.

В рамках конкурса были представлены разнообразные работы на темы природы и культурного наследия страны. Оценив представленные рисунки, конкурсная комиссия определила лучшие работы в каждой возрастной категории. В ближайшее время победителям и призёрам конкурса вручат подарки и ведомственные дипломы.

«Такие мероприятия не только способствуют развитию художественных способностей детей, но и играют ключевую роль в патриотическом воспитании, формируя у подрастающего поколения глубокое уважение и любовь к своей Родине, укрепляют связь между поколениями и помогают ребятам лучше понимать и ценить свою культурную идентичность. Комиссия из сотрудников следственного управления внимательно ознакомилась с работами, оценив технику исполнения, замысел и подход авторов к выполнению заданий», – отметили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.