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Общество

Псковские следователи подвели итоги детского конкурса «Моя Россия»

В следственном управлении СК России по Псковской области подведены итоги конкурса детского рисунка «Моя Россия», сообщили ПАИ в СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

В рамках конкурса были представлены разнообразные работы на темы природы и культурного наследия страны. Оценив представленные рисунки, конкурсная комиссия определила лучшие работы в каждой возрастной категории. В ближайшее время победителям и призёрам конкурса вручат подарки и ведомственные дипломы.

«Такие мероприятия не только способствуют развитию художественных способностей детей, но и играют ключевую роль в патриотическом воспитании, формируя у подрастающего поколения глубокое уважение и любовь к своей Родине, укрепляют связь между поколениями и помогают ребятам лучше понимать и ценить свою культурную идентичность. Комиссия из сотрудников следственного управления внимательно ознакомилась с работами, оценив технику исполнения, замысел и подход авторов к выполнению заданий», – отметили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

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