Места концентрации ДТП проанализировали в Псковской области

23:40, 17 июня 2025, ПАИ

Заседание межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В частности, участники рабочей встречи проанализировали места концентрации ДТП, сообщается в телеграм-канале главы региона.

«Управлением ГАИ МВД России по Псковской области проведён анализ мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за 2024 год, в результате которых определены аварийно опасные участки автомобильных дорог, разработаны мероприятия по устранению причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий. До конца 2025 года планируется выполнить работу по устройству освещения на девяти объектах на региональных дорогах», – сказал председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

Собственники автодорог в Псковской области приняли меры против отключения освещения в ночное время. Также проработан вопрос обустройства выявленных Госавтоинспекцией опасных мест, связанных с наездами на пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах.

В соответствии с этим муниципалитеты должны устранить имеющиеся в этой части недостатки. В Пскове, Великих Луках и Острове оборудуют светофорные объекты, дополнительное освещение и улучшат разметку.

С учётом анализа аварийности в Псковской области на постоянной основе реализуют адресную программу обустройства освещения пешеходных переходов на автобусных остановках. Долгосрочная программа находится в стадии комплексного формирования и включает в себя работы по освещению локальных участков протяжённостью 150–300 метров. В настоящее время продолжается реализация девяти объектов на общую сумму 64 миллиона рублей.

На заседании озвучили статистику ДТП в Псковской области. По итогам первых пяти месяцев 2025 года основные показатели аварийности снизились: на 12,5 % уменьшилось число ДТП, на 16,9 % – количество раненых, на 29,4 % – погибших, также на 17,1 % сократилось число дорожно-транспортных происшествий с участием детей (при этом с начала года погиб один ребёнок).