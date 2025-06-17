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Общество

День службы военных сообщений Вооруженных сил России отмечают 18 июня

День службы военных сообщений Вооруженных сил России отмечают сегодня, 18 июня. Соответствующий указ президента России был подписан в мае 2017 года, пишет портал calend.ru.

Установление официальной даты празднования подчёркивает всю важность задач, выполняемых этой службой для Вооружённых сил России. В ведении службы военных сообщений (службы ВОСО) находится организация перевозок, включая подготовку путей сообщения для решения задач Вооружённых Сил. Подобные перевозки могут быть связаны как с оперативной переброской воинских частей и подразделений, включая личный состав и технику, так и с решением повседневных задач.

Выполнение подобных задач сопряжено с необходимостью использования гражданской транспортной инфраструктуры: морской, речной, железнодорожной и воздушной. С этой целью служба военных сообщений располагает органами, являющимися, по сути, полномочными представительствами министерства обороны на всех видах транспорта. При решении вопросов организации перевозок в интересах МО РФ органы ВОСО фактически являются координатором между командованием воинскими подразделениями, подлежащими перевозке и руководством на том или ином виде транспорта, задействованном в каждом конкретном случае.

Служба военных сообщений является одной из старейших служб в Российской армии. Организация перевозки войск и военных грузов отдельным ведомством была осознана и начата реализовываться ещё Петром I. К началу XIX века в России фактически существовала система военных сообщений.

Крайне тяжёлыми для службы ВОСО стали годы Великой Отечественной войны. Однако и сокращение численности подвижного состава, и сокращение протяжённости железных дорог (более чем на 40 %) вследствие отступления в 1941-1942 годах не привело к дезорганизации работы службы военных сообщений. Достаточно вспомнить об эвакуации в тыловые районы промышленных предприятий, эвакуации раненых с полей сражений, срочной переброске воинских частей и техники к линии фронта и Так далее. После Победы в Великой Отечественной войне появились новые задачи, развитие транспортной инфраструктуры потребовало соответствующих преобразований в структуре ВОСО. Сегодня служба военных сообщений по-прежнему решает важные задачи мирного и военного времени в интересах Вооружённых сил России: обеспечивает транспортные потребности войск и флота и осуществляет контроль за подготовкой железнодорожных, водных и воздушных путей сообщения в их интересах.

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