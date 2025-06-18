Рабочие профессии vs офис: где в Псковской области зарплаты растут быстрее

07:44, 18 июня 2025, ПАИ

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Псковской области и составили рейтинг офисных и рабочих профессий, медианная предлагаемая зарплата для которых выросла сильнее всего с начала 2025 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе hh.ru.

Медианная зарплата, которую предлагают местные работодатели в начале этого лета, достигла 58,2 тысячи рублей. По сравнению с началом года доход, который предлагают псковским работникам, вырос на 1,9 тысячи рублей. Таким образом, по уровню дохода Псковская область в общероссийском рейтинге регионов занимает 79-е место, её опережают по уровню зарплат Марий Эл (58,4 тысячи рублей) и Новгородская область (58,6 тысячи рублей).

А вот по динамике дохода с начала года Псковская область заняла 63-е место среди российских регионов. Сильнее всего с начала года зарплаты выросли в Ингушетии (+13,9 тысячи рублей с начала года) – первое место в рейтинге, в Карачаево-Черкесии (+10,3 тысячи рублей) – второе место, в Кабардино-Балкарии (+9,8 тысячи рублей) – третье место.

Аналитика hh.ru по Псковской области показывает, что в топ профессий с самой активно растущей зарплатой вошли преимущественно рабочие профессии, но есть и исключения. Так, сильнее всего с начала года вырос доход в вакансиях для упаковщиков (+18,6 тысячи, до 70 тысяч рублей). Также в топ наиболее активно растущих в зарплате профессий попали повара и пекари (+15,1 тысячи, до 60 тысяч рублей), врачи (+15 тысяч, до 100 тысяч рублей), менеджеры по продажам (+13 тысяч, до 69,8 тысячи рублей) и продавцы и кассиры (+7,5 тысячи, до 47,5 тысячи рублей).

Наряду с перечисленными профессиями также динамично растёт зарплата у местных слесарей и сантехников (+пять тысяч, до 67,5 тысячи рублей), курьеров (+четыре тысячи, до 136 тысяч рублей).