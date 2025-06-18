Студентки ПсковГУ вошли в число победителей Всероссийской олимпиады «Я – профессионал»

08:36, 18 июня 2025, ПАИ

Студентки ПсковГУ Мария Скобелева и Евгения Алексеева стали победительницами VIII сезона Всероссийской олимпиады «Я – профессионал» в категории «Бакалавриат» по направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Девушки представили проекты на темы, связанные с вопросами психолого-педагогического сопровождения лиц с особыми потребностями. В своих работах участницы соединили творческий подход с серьёзной практической подготовкой, в организации которой приняли активное участие сотрудники Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области Евгения Зуева и Регина Александрова. Поддержку в проектной деятельности студентов также оказал директор ЦЛП Андрей Царёв.

По результатам конкурсных испытаний Евгения Алексеева набрала 175 баллов, а Мария Скобелева – 165 баллов.

Отметим, в состав жюри вошли преподаватели кафедры технологии работы с лицами с особыми потребностями института образования и социальных наук ПсковГУ Елена Виноградова и Елена Стукова.