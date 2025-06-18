Часть улицы Западной в Пскове превратилась в пруд из-за дождей
Часть улицы Западной в Пскове превратилась в пруд из-за дождей. Как передаёт корреспондент ПАИ, ливни затопили часть пространства недалеко от аллеи Ветеранов. Под водой оказались проезжая часть и тротуар.
Ранее сообщалось, что 17 июня в Пскове подтопило также часть улицы Балтийской и подъезды к Ольгинскому мосту.
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17 июня 2025
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