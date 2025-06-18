Часть улицы Западной в Пскове превратилась в пруд из-за дождей

09:36, 18 июня 2025, ПАИ

Часть улицы Западной в Пскове превратилась в пруд из-за дождей. Как передаёт корреспондент ПАИ, ливни затопили часть пространства недалеко от аллеи Ветеранов. Под водой оказались проезжая часть и тротуар.

Ранее сообщалось, что 17 июня в Пскове подтопило также часть улицы Балтийской и подъезды к Ольгинскому мосту.