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Общество

Часть улицы Западной в Пскове превратилась в пруд из-за дождей

Часть улицы Западной в Пскове превратилась в пруд из-за дождей. Как передаёт корреспондент ПАИ, ливни затопили часть пространства недалеко от аллеи Ветеранов. Под водой оказались проезжая часть и тротуар.

Фото: ПАИФото: ПАИ

Ранее сообщалось, что 17 июня в Пскове подтопило также часть улицы Балтийской и подъезды к Ольгинскому мосту.

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