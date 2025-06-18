Умерла артистка, сыгравшая бабу Шуру в фильме «Любовь и голуби»

10:06, 18 июня 2025, ПАИ

В ночь на 18 июня скончалась Народная артистка России Наталья Тенякова, сообщили в МХТ имени Чехова.

В труппу МХАТ Наталья Тенякова вступила в 1988 году. К тому моменту в ее послужном списке были главные роли в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола, БДТ Товстоногова и Театре имени Моссовета, фильмы «Старшая сестра», «Зелёная карета», «Любовь и голуби»… За почти сорок лет в Художественном театре ею было сыграно множество ролей – от трагических до гротескных, от «будничных» до исключительных, от Мадлены Бежар в «Кабале святош», Раневской в «Вишнёвом саде», Гурмыжской в «Лесе» до наших современниц.

Среди работ актрисы последнего десятилетия – центральные роли в спектаклях «Юбилей ювелира», «Офелия боится воды», «Говорит Москва», «9 ряд. 10, 11 место».

Параллельно Наталья Тенякова сотрудничала с другими театрами, играла в спектаклях своего мужа Сергея Юрского.