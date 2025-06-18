Псковская компания вошла в топ-100 лучших малых и средних предприятий России

12:03, 18 июня 2025, ПАИ

Псковская компания «Фабрика рекламы Энди» вошла в топ-100 лучших малых и средних предприятий страны. Церемония награждения 100 финалистов Всероссийского рейтинга малого и среднего бизнеса «Индекс дела» состоялась на площадке «Мой бизнес Forum 2025» в Санкт-Петербурге, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Ещё восемь представителей регионального бизнеса (ООО «Тур. Команда», ООО «Энди», ООО «Счастливые дни», ООО «Спортнатс», ООО «Инфоком», ИП Волков Юрий Владимирович, ИП Андреева Мария Викторовна, ИП Флям Евгений Леонидович) отмечены в топ-350 и в специальных номинациях. Их включение подтверждает устойчивость и потенциал второго эшелона регионального бизнеса, подчеркнули в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что псковский предприниматель, учредитель парфюмерно-косметического производства ООО «Айрон Барбер» Владимир Харитонов вошёл в топ-200 лучших молодых промышленников России.