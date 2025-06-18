У Псковской области насыщенный событийный календарь - Михаил Ведерников

13:30, 18 июня 2025, ПАИ

Псковская область имеет насыщенный событийный календарь, из-за чего мероприятия нередко совпадают по времени, сообщил губернатор Михаил Ведерников в эфире одной из псковских радиостанций.

По его словам, в области работает профессиональная и креативная команда, способная глубоко изучать исторические детали и представлять их в увлекательной форме. В качестве примера глава региона привел пять мультимедийных спектаклей на исторические темы - в этом году их посетило более 120 тысяч человек, что является значительным показателем для области.

Губернатор отметил, что Псковская земля является родиной Знамени Победы, однако этот факт долгое время не получал должного внимания. Он подчеркнул, что 80-летие Победы стало поводом для масштабной работы, которая должна стать системной и разнообразной, поскольку необходимо доносить эту информацию до жителей региона, страны и зарубежной аудитории.

Кроме того, Михаил Ведерников обратил внимание, что Псковская земля сыграла ключевую роль в зарождении российской государственности и является колыбелью православия. Он также упомянул освобождение Пскова от войск Стефана Батория, отметив, что изначально планировалось сделать эту дату региональным праздником, но теперь рассматривается возможность вынести инициативу на федеральный уровень.