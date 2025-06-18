О проекте «Открой Псковскую область» рассказал Михаил Ведерников

14:13, 18 июня 2025, ПАИ

О проекте «Открой Псковскую область» рассказал глава региона Михаил Ведерников в эфире одной из псковских радиостанций.

По его словам, проект включает широкий спектр задач, в том числе продвижение области в столице, других регионах России и за рубежом. Губернатор отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с крупной рекламной компанией.

Михаил Ведерников подчеркнул, что проект также ориентирован на жителей региона, чтобы они лучше знали свою Родину, гордились ею и стремились соответствовать её статусу. Особое внимание уделяется молодёжи, которая «должна с гордостью носить статус жителя Псковской области», заметил он.

Кроме того, губернатор сообщил, что одной из задач проекта является развитие инфраструктуры для увеличения туристического потока. По его словам, в регионе уже строится несколько гостиниц, что является беспрецедентным событием для области.