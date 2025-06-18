В Псковском гидрометцентре рассказали, когда ждать летней погоды
Когда ждать летней погоды в Псковской области, рассказала в беседе с корреспондентом ПАИ начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.
«По осторожному предварительному прогнозу, вероятнее всего, смена циркуляции произойдёт в последние дни июня. На смену западно-восточному переносу есть вероятность, что до нас доберётся Азовский максимум, погода изменится и станет более сухой и тёплой», – отметила Тала Нещадимова.
Предварительно, погода изменится 28–29 июня. «Максимальные температуры июля могут составлять и 33, и 35 градусов. Как будет в этот раз – посмотрим», – резюмировала метеоролог.
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