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Общество

В Псковском гидрометцентре рассказали, когда ждать летней погоды

Когда ждать летней погоды в Псковской области, рассказала в беседе с корреспондентом ПАИ начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Фото: ПАИ

«По осторожному предварительному прогнозу, вероятнее всего, смена циркуляции произойдёт в последние дни июня. На смену западно-восточному переносу есть вероятность, что до нас доберётся Азовский максимум, погода изменится и станет более сухой и тёплой», – отметила Тала Нещадимова.

Предварительно, погода изменится 28–29 июня. «Максимальные температуры июля могут составлять и 33, и 35 градусов. Как будет в этот раз – посмотрим», – резюмировала метеоролог.

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В Псковском гидрометцентре рассказали, когда ждать летней погоды

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