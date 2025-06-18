Псковскую область по-прежнему будут заливать дожди
19 июня в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, будут идти кратковременные дожди, днем местами прогремят грозы, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +8...+13 градусов, днем +15...+20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
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