Псковскую область по-прежнему будут заливать дожди

15:17, 18 июня 2025, ПАИ

19 июня в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, будут идти кратковременные дожди, днем местами прогремят грозы, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +8...+13 градусов, днем +15...+20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.