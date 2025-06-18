Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковскую область по-прежнему будут заливать дожди

19 июня в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, будут идти кратковременные дожди, днем местами прогремят грозы, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +8...+13 градусов, днем +15...+20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 июня 2025

Какие пространства выиграли в голосовании на благоустройство, рассказал глава Пскова
18 июня 2025

Сбербанк с начала года помог сохранить россиянам от мошенников более 170 млрд рублей
18 июня 2025

Названа средняя стоимость отдыха в летних лагерях Псковской области
18 июня 2025

Птенцы появились у лебедей-шипунов в Изборске
18 июня 2025

Четыре километра асфальта сняли в Псковской области на трассе у границы с Латвией
18 июня 2025

Энергетики напоминают о недопустимости незаконного размещения ВОЛС на опорах электросетей
18 июня 2025

Программу «До 16 и старше» представят на кинофестивале «Западные ворота – 2025» в Пскове
18 июня 2025

В Псковском гидрометцентре рассказали, когда ждать летней погоды

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...