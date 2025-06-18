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Общество

Названа средняя стоимость отдыха в летних лагерях Псковской области

Средняя стоимость отдыха в детских летних лагерях в Псковской области составляет 38 тысяч рублей, сообщила заместитель председателя регионального комитета по образованию Татьяна Лозницкая в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 18 июня.

Татьяна Лозницкая. Фото: ПАИ

Татьяна Лозницкая уточнила, что стоимость зависит от времени пребывания. В этом году цена за месяц отдыха выросла на тысячу рублей. В расчёт стоимости закладывают различные показатели – питание, проживание, доставку до места отдыха и обратно, работу вожатых, обеспечение условий безопасности и другое.

Гостья эфира также напомнила, что существуют льготные категории на получение путёвок. Первоочередное право на их предоставление и отдых в загородных оздоровительных лагерях имеют дети участников СВО.

Напомним, что более 12 тысяч детей отдохнут в летних лагерях в Псковской области в этом году.

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