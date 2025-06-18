Какие пространства выиграли в голосовании на благоустройство, рассказал глава Пскова

16:36, 18 июня 2025, ПАИ

Какие пространства выиграли в голосовании на благоустройство, рассказал глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Определены победители голосования за объекты благоустройства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Уже в следующем, 2026 году мы увидим преображение трех городских территорий», - уточнил глава города.

В частности, в порядок приведут сквер на пересечении улиц Чудской и Ижорского Батальона (2132 голосов). Здесь появятся новые пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, спортивная зона, зелень и дополнительное освещение.

Также будет благоустроена общественная территория у дома №2 на улице Индустриальной (1636 голосов). Площадка наполнится зонами для отдыха, прогулочными дорожками, новыми скамейками, урнами и освещением.

Третий победитель - общественная территория между домами № 12, 14 и 16 на улице Звездной и домом №13 на Сиреневом бульваре (1142 голоса). В рамках благоустройства будет установлена площадка для игры в футбол («пана-ринг»), специальные дорожки для спортивных тренировок и приятных пеших прогулок. Старый заброшенный амфитеатр будет демонтирован.

«Спасибо каждому, кто участвовал в голосовании! Совместными усилиями мы сделаем наш любимый город ещё привлекательнее и удобнее», - пообещал Борис Елкин.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В прошлом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области благоустроено 37 общественных территорий.

Всего за шесть лет существования проекта в регионе благоустроено 509 общественных и дворовых территорий. На эти цели выделено свыше 1,3 миллиарда рублей. Кроме того, на благоустройство восьми пространств выделено более 500 миллионов рублей в рамках поддержки проектов, победивших во всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды.