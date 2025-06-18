Более трёх тысяч человек планируют привлечь для работы в летних лагерях Псковской области

17:20, 18 июня 2025, ПАИ

3 500 человек планируют привлечь для работы в детских летних лагерях в Псковской области, сообщила заместитель председателя регионального комитета по образованию Татьяна Лозницкая в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 18 июня.

«Это огромная работа. С 1 марта начался приём заявок на отдых в лагере, а примерно с января началось комплектование загородных лагерей педагогическими работниками», – отметила гостья эфира.

Всего привлекут 1 600 педагогов, 346 вожатых (в основном это студенты ПсковГУ и сельхозакадемии в Великих Луках), 206 медработников, 1 348 сотрудников техперсонала.

Вместе с этим в регионе в этом году запланировано 20 профильных смен в загородных лагерях и столько же – в дневных. Тематика смен – спорт, цифровая грамотность, робототехника, патриотическое воспитание, искусство. В этом году все смены организуются с учётом того, что в России 2025 год объявлен Годом защитника Отечества.

Ранее сообщалось, что названа средняя стоимость отдыха в летних лагерях Псковской области.