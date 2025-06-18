Из-за дождей псковские фермеры остаются без урожая

17:12, 18 июня 2025, ПАИ

Отсутствие тепла и постоянные дожди создают серьезные проблемы для аграриев. На календаре середина июня, а у многих еще не высажен картофель и овощи в открытый грунт. Фермеры бьют тревогу, в области даже думают о введении режима ЧС. В ситуации разбирался «АиФ-Псков».

Хозяйство фермера из Печорского района Ирины Единовой существует более 20 лет, и обычно к середине июня у Ирины уже высажен и картофель, и остальные овощи, но в этом году из-за продолжительных ливней удалось высадить всего 38 гектаров из 60 запланированных. «Я очень давно занимаюсь фермерством, но с такой ситуацией столкнулась впервые. У нас обычно в такое время засуха и мы ждем дождя, а тут просто заливает. Прогноз смотрим и все ужаснее и ужаснее», – рассказала глава крестьянского хозяйства Ирина Единова.

Если дожди продолжат идти, то сохранить урожай не получится. Так, картофель уже начинает гнить, несмотря на то, что еще не взошел. Следом начинает подгнивать устойчивая к влаге капуста и свекла, а огурцы и помидоры погибнут от переувлажнения даже в теплице, отметила фермер. «Мы надеемся, что хотя бы 50 % урожая спасем», – отметила фермер.

Использовать для этого планируют окучивание. Оно помогает убрать лишнюю влагу, просушивает и обветривает землю. Однако и это, по ее словам, не панацея. «Бороться с природой сложно, поэтому ждем благоприятного прогноза от метеорологов», – подытожила Ирина Единова.

Тревогу фермеров разделяет и комитет по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области. Со слов специалистов, от ливней пострадали все муниципалитеты региона. По данным Псковского гидрометцентра, в мае в регионе выпало порядка 196 миллиметров осадков при норме 38.

«Озимые, посеянные в прошлом году, пережили зиму хорошо. Яровые мы успели посеять до ливней, но с картофелем и овощами сейчас стоим. Необходимо, чтобы земля подсохла, и тогда посадим оставшийся картофель, а это почти 40 % от плана и около двух тысяч гектаров. Также нужно посадить овощи открытого грунта – капусту, морковь и свёклу», – сказал председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николай Романов.

Ранее сообщалось, что 17 июня в Пскове за 12 часов выпала декадная норма осадков.