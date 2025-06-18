Декадная норма осадков выпала в Пскове за 12 часов

15:20, 18 июня 2025, ПАИ

В Пскове вчера днём, 17 июня, выпало 24 мм осадков, что считается декадной (10 дней) нормой. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Вчера выпало 24 мм осадков – это декадная норма, которая выпала за 12 часов. За декаду по станциям Псковской области у нас зафиксировано от 200 до 300 процентов от нормы. Чемпион – Пушкинские Горы, где за первую декаду выпало 343 процента декадной нормы», – отметила эксперт.

«Дождь был локальный, – добавила Тала Нещадимова. – Псковская область не самый густонаселённый регион, и такие дожди часто не фиксируются метеостанциями. Для летнего сезона это норма».

Ранее сообщалось, что 17 июня в Пскове подтопило также часть улицы Балтийской и подъезды к Ольгинскому мосту. Кроме того, часть улицы Западной в Пскове превратилась из-за дождей в пруд.