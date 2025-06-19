Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ливни и северный порывистый ветер ожидаются в Псковской области

20 июня в Псковской области ожидается облачная погода. Пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть северный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду, местами порывистый. Температура воздуха по области: ночью +8...+13 градусов, днем +13...+18 градусов. Атмосферное давление низкое.

Ранее в Псковском гидрометцентре рассказали, когда ждать летней погоды.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 июня 2025

Свалку на подъезде к мусорному полигону в Гдовском районе уберут на этой неделе
19 июня 2025

Маршруты пяти автобусов изменятся в Пскове из-за ремонта на улице Коммунальной
19 июня 2025

Участники юбилейного автопробега «Дорогами Победы» впервые посетили Псков
19 июня 2025

В Пскове разработают программу развития коммунальных систем и проверят ливнёвку
19 июня 2025

Новый апарт-отель построят в Печорах
19 июня 2025

С нашествием брюхоногих моллюсков столкнулись псковские грибники
19 июня 2025

GigaChat проконсультирует петербуржцев по вопросам ЖКХ
19 июня 2025

Парк-отель у озера Дубец появится в Бежаницком районе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...