Ливни и северный порывистый ветер ожидаются в Псковской области
20 июня в Псковской области ожидается облачная погода. Пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС.
Будет дуть северный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду, местами порывистый. Температура воздуха по области: ночью +8...+13 градусов, днем +13...+18 градусов. Атмосферное давление низкое.
Ранее в Псковском гидрометцентре рассказали, когда ждать летней погоды.
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