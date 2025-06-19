Ливни и северный порывистый ветер ожидаются в Псковской области

10:53, 19 июня 2025, ПАИ

20 июня в Псковской области ожидается облачная погода. Пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС.

Будет дуть северный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду, местами порывистый. Температура воздуха по области: ночью +8...+13 градусов, днем +13...+18 градусов. Атмосферное давление низкое.

Ранее в Псковском гидрометцентре рассказали, когда ждать летней погоды.