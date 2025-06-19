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Общество

Более 11 тысяч человек обратились в фонд «Защитники Отечества» в Псковской области

За два года работы филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области за помощью обратились более 11 тысяч человек, сообщила руководитель филиала организации Надежда Васильева в эфире ЦУРа Псковской области.

Надежда Васильева. Скриншот трансляции эфира

По её словам, фонд обработал свыше 30 тысяч обращений, из которых 99 % были решены положительно. Васильева отметила, что некоторые вопросы, такие как восстановление документов, судебные разбирательства или получение удостоверения ветерана боевых действий, требуют длительного времени для решения.

Кроме того, филиал рассмотрел 184 межрегиональных обращения, поступивших от граждан России из разных регионов страны.

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