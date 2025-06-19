Более 11 тысяч человек обратились в фонд «Защитники Отечества» в Псковской области

13:13, 19 июня 2025, ПАИ

За два года работы филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области за помощью обратились более 11 тысяч человек, сообщила руководитель филиала организации Надежда Васильева в эфире ЦУРа Псковской области.

По её словам, фонд обработал свыше 30 тысяч обращений, из которых 99 % были решены положительно. Васильева отметила, что некоторые вопросы, такие как восстановление документов, судебные разбирательства или получение удостоверения ветерана боевых действий, требуют длительного времени для решения.

Кроме того, филиал рассмотрел 184 межрегиональных обращения, поступивших от граждан России из разных регионов страны.