Около 220 тысяч псковичей мобилизовали в армию во время Великой Отечественной войны

17:32, 19 июня 2025, ПАИ

Около 220 тысяч псковичей было мобилизовано в действующую армию во время Великой Отечественной войны, рассказал краевед, историк, главный редактор многотомника «Солдаты Победы» Николай Никитенко в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 июня.

«По нашим подсчётам, до оккупации Псковской области в современных границах и до окончания Великой Отечественной войны было мобилизовано около 220 тысяч наших земляков, они были в действующей армии», – рассказал Николай Никитенко.

В список также включаются те, кто был призван в 1939 году.

«Потому что там в связи с вступившим в силу законом о воинской обязанности с 1 сентября 1939 года менялись сроки службы. Поэтому те, кто призывался в 1939-м, они в 1941-м были в первом эшелоне, который встретил врага», – объяснил гость студии.

Историк отметил, что трудность состоит в том, что множество документов о призывах в различных районах не сохранилось.

«Приходится всё собирать по крупицам. Более-менее сохранность документов есть по призыву тех, кто оказался в армии после освобождения нашей территории. <…> Мы полагаем, что около 60 тысяч наших земляков вернулись домой живыми с победой», – уточнил он.

Из 60 тысяч вернувшихся установили фамилии 50 тысяч человек.

Напомним, что имена десяти тысяч человек уже увековечены в многотомнике «Солдаты Победы».