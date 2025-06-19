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Общество

10-й том книги «Солдаты Победы» планируют опубликовать в Псковской области до конца года

10-й том книги «Солдаты Победы», посвящённый ветеранам Опочецкого района, планируют опубликовать в Псковской области до конца года, сообщил краевед, историк, главный редактор многотомника «Солдаты Победы» Николай Никитенко в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 июня.

Николай Никитенко. Фото: ПАИ

Цель данной работы – увековечить тех участников Великой Отечественной войны, которые вернулись домой с победой, которые выжили в жестокой, кровавой войне, отметил Николай Никитенко.

«Работа продолжается больше десяти лет. Издано у нас за это время девять томов. Вот десятый том, надеемся, выйдет до конца нынешнего года», – рассказал гость студии.

В многотомнике «Солдаты Победы» постарались собрать наиболее полную информацию о каждом фронтовике и рассказать о их вкладе в победу. В среднем один том вмещает около тысячи статей, заметил историк.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Отметим, в первых двух томах книги «Солдаты Победы» собраны данные об участниках Великой Отечественной войны, проживавших в Псковской области по состоянию на 1 января 2013 года. Третий том посвящён фронтовикам из Великих Лук, четвёртый – ветеранам из Невельского района, пятый – участникам войны из Новосокольнического района. Шестой том книги посвящён воинам из Дновского района, седьмой – фронтовикам из Себежского района, восьмой – ветеранам из Островского района, в девятом опубликованы материалы об уроженцах и жителях Пскова – участниках Великой Отечественной войны.

«В общей сложности в этих томах увековечены фамилии около десяти тысяч участников Великой Отечественной войны. Сюда включаются ветераны, которые имеют статус участников Великой Отечественной войны», – заключил он.

Напомним, что в марте этого года состоялось заседание редакционной коллегии, посвящённое подготовке и изданию многотомной книги «Солдаты Победы».

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