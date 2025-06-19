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Общество

22 июня Псковский музей объявил днём открытых дверей в экспозиции о войне

22 июня Псковский музей-заповедник объявил днём открытых дверей в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Приглашаем всех желающих познакомиться со вкладом псковичей в общее дело Великой Победы и увидеть, какие тяготы перенес город в оккупации», - отметили в музее.

Также в этот день в 14:30 пройдет сборная экскурсия по экспозиции. Экскурсия бесплатная, но количество место ограничено. Обязательна предварительная запись. Телефон для записи: 8 8112 66 33 11.

Место встречи: фойе Главного здания Псковского музея (улица Некрасова, 7).

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