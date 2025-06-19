Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Исследование могильника на Ворониной горе в Печорском районе почти завершили археологи

Полевой этап исследования могильника на Ворониной горе в Печорском районе почти завершён. С 23 июня начнутся работы по определению границ селища Усть-Смолка, сообщили ПАИ в Археологическом центре Псковской области.

Фото: Археологический центр Псковской области

Одноимённый могильник исследовался в 1999, 2014–2021 гг. и является одним из наиболее изученных памятников на восточном берегу Городищенского озера.

Фото: Археологический центр Псковской области

«Параллельно начинаем совместную с Изборским музеем работу с коллекциями находок прошлых лет», – отметили археологи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 июня 2025

Михаил Ведерников: соотечественники в Псковской области находят не только дом, но и душевное спокойствие
19 июня 2025

Жительница Псковской области осуждена за убийство новорождённого

19 июня 2025

Работы по строительству центра культурного развития продолжаются в Лядах Плюсского района
19 июня 2025

Как Псковщина встретила известие о начале Великой Отечественной войны, рассказал историк
19 июня 2025

Как организовать безопасный выпускной, объяснили в Роспотребнадзоре
19 июня 2025

Сергей Ковальчук: Избирательная система Псковской области функционирует стабильно
19 июня 2025

Концерт под открытым небом «Лавандовая ночь» пройдёт в Пскове 18 июля
19 июня 2025

Опубликована программа «Киноклуба» на фестивале «Западные ворота»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...