Исследование могильника на Ворониной горе в Печорском районе почти завершили археологи

16:49, 19 июня 2025, ПАИ

Полевой этап исследования могильника на Ворониной горе в Печорском районе почти завершён. С 23 июня начнутся работы по определению границ селища Усть-Смолка, сообщили ПАИ в Археологическом центре Псковской области.

Одноимённый могильник исследовался в 1999, 2014–2021 гг. и является одним из наиболее изученных памятников на восточном берегу Городищенского озера.

«Параллельно начинаем совместную с Изборским музеем работу с коллекциями находок прошлых лет», – отметили археологи.