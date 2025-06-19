Исследование могильника на Ворониной горе в Печорском районе почти завершили археологи
Полевой этап исследования могильника на Ворониной горе в Печорском районе почти завершён. С 23 июня начнутся работы по определению границ селища Усть-Смолка, сообщили ПАИ в Археологическом центре Псковской области.
Одноимённый могильник исследовался в 1999, 2014–2021 гг. и является одним из наиболее изученных памятников на восточном берегу Городищенского озера.
«Параллельно начинаем совместную с Изборским музеем работу с коллекциями находок прошлых лет», – отметили археологи.
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