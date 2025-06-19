До шести лет лишения свободы грозит дропперам

22:14, 19 июня 2025, ПАИ

Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, который предусматривает уголовную ответственность для дропперов – лиц, которые используют банковские карты для обналичивания украденных средств. Максимальное наказание за это преступление составляет до шести лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей, пишут «Известия».

Отметим, дропперы – это участники мошеннических схем, которые помогают злоумышленникам выводить украденные деньги и обналичивать их. Обычно этот термин используется в контексте телефонного мошенничества, когда мошенник вынуждает жертву перевести деньги на якобы безопасный счёт, а затем просит дроппера легализовать средства, чтобы не оставить следов.

Дропперы могут быть привлечены к ответственности по статьям о мошенничестве (статья 159), об отмывании денег (статья 174) или о неправомерном обороте средств платежей (статья 187). Теперь Государственная Дума расширила последнюю статью, уточнив состав преступления для дропперов и наказание, которое может быть назначено судом.

Передача электронного средства платежа или доступа к нему другому лицу для совершения незаконных операций будет наказываться лишением свободы на срок до трёх лет. Такое же наказание будет применяться за совершение незаконных операций с использованием электронного средства платежа по указанию или в интересах другого лица.

Однако если дроппер активно сотрудничает со следствием и добровольно сообщает о лицах, которые использовали полученные электронные средства платежей для совершения преступления, то он может избежать уголовной ответственности. Это возможно только в том случае, если это будет первый эпизод, по которому дропперу будут предъявлены обвинения.