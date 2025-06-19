Цветочное паломничество: куда в Псковской области отправиться на фотосессию

22:38, 19 июня 2025, ПАИ

Псковская область привлекает профессиональных фотографов разнообразием природных ландшафтов и богатством флоры. Куда в Псковской области отправиться на «цветочую» фотосессию, пишет издание «АиФ-Псков».

Одним из наиболее известных природных объектов региона являются маковые поля в деревне Павы Порховского округа, расцветающие в период с июня по июль. Согласно местной легенде, мать погибшего солдата во время Великой Отечественной войны посадила мак в знак памяти о своём сыне. Эти поля привлекают внимание туристов из различных регионов России и из-за её пределов.

В июне на территории области можно наблюдать цветение фиолетовых люпинов, которые визуально напоминают лавандовые поля Прованса. Период цветения люпинов составляет около трёх недель, что делает их идеальными для проведения фотосессий.

Агрохозяйственные предприятия Великолукского района начали выращивать лекарственную ромашку на площади 500 гектаров с целью восстановления плодородия почв. Ромашковые поля также являются популярным туристическим объектом, однако в этом году их посещаемость снизилась.

С конца апреля по июнь в Островском и Пыталовском районах распускаются рапсовые поля, образующие эффектный жёлтый ковер. Наиболее впечатляющее зрелище можно наблюдать с высоты.

Полистовский заповедник известен своими белоснежными кувшинками и жёлтыми кубышками. На экологической тропе «Плавницкое болото» произрастают редкие и эндемичные виды растений, что представляет интерес для специалистов в области ботаники и экологии.

Для посещения маковых полей рекомендуется использовать головные уборы и лёгкие, воздушные наряды. При съёмке в болотистых районах понадобится закрытая обувь.