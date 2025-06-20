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Общество

Сенатор от Псковской области приняла участие в открытии акции «Память поколений»

Сенатор Совета Федерации от Псковской области Наталья Мельникова приняла участие в открытии акции «Память поколений», посвященной Дню памяти и скорби. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото со страницы Натальи Мельниковой

«Эта акция – дань уважения героическому поколению победителей, ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Особенно трогательно было видеть на открытии Героев Российской Федерации – участников специальной военной операции, которые сегодня продолжают славные традиции защиты нашей Родины», – отметила сенатор.

По её словам, акция «Память поколений» имеет для неё личное значение. «Я с гордостью присоединилась к ней, представив фотографию моего дедушки, Фомичева Михаила Александровича (12.11.1913 – 01.10.1996), ветерана Великой Отечественной войны. Его подвиг, как и подвиги миллионов советских людей, навсегда в нашей памяти», – подчеркнула Наталья Мельникова.

На выставке представлено более 150 фотографий ветеранов и тружеников тыла – родственников сенаторов, их помощников и сотрудников аппарата Совета Федерации.

«Гостем церемонии стал ветеран Великой Отечественной войны Михаил Николаевич Пеймер, прошедший всю войну и внесший огромный вклад в нашу Победу. Вечная память героям! Низкий поклон всем, кто ковал Победу на фронте и в тылу», – написала сенатор.

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