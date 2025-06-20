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Псковские волейболистки выиграли «Молодёжный» кубок

Псковички, воспитанницы спортшколы «Бригантина» 2013 года рождения и младше выиграли летний кубок «Молодёжный» по волейболу, который прошёл в Валдае Новгородской области 16 и 17 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.

  • Псковские волейболистки выиграли «Молодёжный» кубок
    Фото: предоставил Сергей Иванов
  • Псковские волейболистки выиграли «Молодёжный» кубок
    Фото: предоставил Сергей Иванов
  • Псковские волейболистки выиграли «Молодёжный» кубок
    Фото: предоставил Сергей Иванов
  • Псковские волейболистки выиграли «Молодёжный» кубок
    Фото: предоставил Сергей Иванов
  • Псковские волейболистки выиграли «Молодёжный» кубок
    Фото: предоставил Сергей Иванов
  • Псковские волейболистки выиграли «Молодёжный» кубок
    Фото: предоставил Сергей Иванов
  • Псковские волейболистки выиграли «Молодёжный» кубок
    Фото: предоставил Сергей Иванов

В соревнованиях в двух возрастных группах участвовало девять команд. Среди младших волейболисток «Бригантина» заняла первое место. Лучшим игроком псковского коллектива признали Марьяну Балабаеву.

На этих же соревнованиях псковская «Бригантина» играла и в старшей возрастной группе, среди девушек 2011-2012 годов рождения. В результате псковички заняли четвёртое место. Лучшим игроком признали Елизавету Ваврищук.

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