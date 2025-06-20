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Общество

«Такого никто не помнит»: плодожорка уничтожает урожай в Псковской области

Аномально тёплая зима привела к повышенной активности плодожорки в весенний период, что негативно скажется на урожае. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил руководитель крестьянского хозяйства из Себежского района Иван Мельник.

Иван Мельник. Фото здесь и далее: ПАИ

«В этом году очень большая популяция. Такого никто не помнит. Тёплые зимы пошли, и не вымерзают яйца, поэтому их становится всё больше, – пояснил Иван Мельник. – На плодовом урожае это сто процентов скажется. Там нет ничего, всё съедено. Они даже до берёз в лесу добрались. Сейчас уже прекратили плодиться – пик был в мае. В августе ещё важно не пропустить момент, когда надо делать обработку, потому что у них снова начнётся активность. Они на зиму выкладывают яйца, так что плодовым деревьям нужна профилактика».

Фото: ПАИ

Также в последнее время жители Псковской области жалуются на нашествие тли. «Это связано с погодными условиями. И обработки надо было делать вовремя. У нас сейчас только начинается. Тлю привлекло, что был сухой апрель. Потом были холода, и началось нашествие плодожорки. Надо делать обработки», – высказал экспертное мнение Иван Мельник.

Нашествие тли

Ранее сообщалось, что отсутствие тепла и постоянные дожди создают серьёзные проблемы для аграриев.

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