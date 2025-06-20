«Такого никто не помнит»: плодожорка уничтожает урожай в Псковской области

14:43, 20 июня 2025, ПАИ

Аномально тёплая зима привела к повышенной активности плодожорки в весенний период, что негативно скажется на урожае. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил руководитель крестьянского хозяйства из Себежского района Иван Мельник.

«В этом году очень большая популяция. Такого никто не помнит. Тёплые зимы пошли, и не вымерзают яйца, поэтому их становится всё больше, – пояснил Иван Мельник. – На плодовом урожае это сто процентов скажется. Там нет ничего, всё съедено. Они даже до берёз в лесу добрались. Сейчас уже прекратили плодиться – пик был в мае. В августе ещё важно не пропустить момент, когда надо делать обработку, потому что у них снова начнётся активность. Они на зиму выкладывают яйца, так что плодовым деревьям нужна профилактика».

Также в последнее время жители Псковской области жалуются на нашествие тли. «Это связано с погодными условиями. И обработки надо было делать вовремя. У нас сейчас только начинается. Тлю привлекло, что был сухой апрель. Потом были холода, и началось нашествие плодожорки. Надо делать обработки», – высказал экспертное мнение Иван Мельник.

Ранее сообщалось, что отсутствие тепла и постоянные дожди создают серьёзные проблемы для аграриев.