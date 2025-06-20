Андрей Маковский: Решения должны рождаться в диалоге с теми, для кого они предназначены

14:20, 20 июня 2025, ПАИ

Решения должны рождаться не в кабинетах, а в диалоге с теми, для кого они предназначены, заявил депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский, комментируя дискуссию о социальной архитектуре на площадке Клуба губернаторов в рамках ПМЭФ.

«Это свидетельствует о важном сдвиге в государственном управлении: от политической риторики к практикам, напрямую влияющим на качество жизни людей. Как справедливо отметил Александр Харичев, сегодня социальное самочувствие граждан определяется не лозунгами или партийной принадлежностью, а доступом к образованию, медицине, комфортной городской среде и возможностям для самореализации. В этом контексте социальные архитекторы становятся ключевыми фигурами, способными перевести запрос общества на конкретные изменения в работающие модели взаимодействия между властью, бизнесом и гражданами», – отметил депутат.

По его словам, суть социальной архитектуры – в переходе от разовых акций к системному проектированию среды, где каждый участник процесса становится соавтором изменений.

«Это не просто красивая метафора, а новая управленческая философия, предполагающая, что решения должны рождаться не в кабинетах, а в диалоге с теми, для кого они предназначены. Например, благоустройство городских территорий эффективно только тогда, когда учитывает реальные привычки и потребности жителей, а программы поддержки малого бизнеса – когда создаются вместе с предпринимателями, а не просто спускаются «сверху», – заключил Андрей Маковский.