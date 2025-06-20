Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Андрей Маковский: Решения должны рождаться в диалоге с теми, для кого они предназначены

Решения должны рождаться не в кабинетах, а в диалоге с теми, для кого они предназначены, заявил депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский, комментируя дискуссию о социальной архитектуре на площадке Клуба губернаторов в рамках ПМЭФ.

Андрей Маковский. Фото: ПАИ

«Это свидетельствует о важном сдвиге в государственном управлении: от политической риторики к практикам, напрямую влияющим на качество жизни людей. Как справедливо отметил Александр Харичев, сегодня социальное самочувствие граждан определяется не лозунгами или партийной принадлежностью, а доступом к образованию, медицине, комфортной городской среде и возможностям для самореализации. В этом контексте социальные архитекторы становятся ключевыми фигурами, способными перевести запрос общества на конкретные изменения в работающие модели взаимодействия между властью, бизнесом и гражданами», – отметил депутат.

По его словам, суть социальной архитектуры – в переходе от разовых акций к системному проектированию среды, где каждый участник процесса становится соавтором изменений.

«Это не просто красивая метафора, а новая управленческая философия, предполагающая, что решения должны рождаться не в кабинетах, а в диалоге с теми, для кого они предназначены. Например, благоустройство городских территорий эффективно только тогда, когда учитывает реальные привычки и потребности жителей, а программы поддержки малого бизнеса – когда создаются вместе с предпринимателями, а не просто спускаются «сверху», – заключил Андрей Маковский.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 июня 2025

«Такого никто не помнит»: плодожорка уничтожает урожай в Псковской области
20 июня 2025

Как рассчитать необходимые калории и правильный пульс при физнагрузках, посоветовала псковский медик
20 июня 2025

На улице Шестака в Пскове открыли мемориальную доску Герою России Николаю Васильеву
20 июня 2025

Андрей Маковский: Решения должны рождаться в диалоге с теми, для кого они предназначены
20 июня 2025

Как облегчить себе жизнь при отсутствии мобильного интернета: простые лайфхаки
20 июня 2025

Заниматься кардионагрузками нужно хотя бы 30 минут в день – псковский врач
20 июня 2025

Собственные банковские карты запустит Wildberries
20 июня 2025

Не переживать из-за проблем со связью в детских лагерях призвала родителей Наталия Соколова

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...