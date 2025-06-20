Две улицы частично перекроют в Пскове из-за дорожных работ
Две улицы частично перекроют в Пскове из-за дорожных работ, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Так, одну полосу движения в районе дома № 18 на улице Школьной закроют с 23 по 24 июня. А одну полосу движения по улице Ипподромной в районе домов № 58 и 50 – с 24 июня по 2 июля.
Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, а также внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
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