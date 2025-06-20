Две улицы частично перекроют в Пскове из-за дорожных работ

17:32, 20 июня 2025, ПАИ

Две улицы частично перекроют в Пскове из-за дорожных работ, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Так, одну полосу движения в районе дома № 18 на улице Школьной закроют с 23 по 24 июня. А одну полосу движения по улице Ипподромной в районе домов № 58 и 50 – с 24 июня по 2 июля.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, а также внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.