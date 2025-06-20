Александр Дрозденко – о заключённом трёхстороннем соглашении: Даёт нам возможность делиться турпотоком

19:16, 20 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 20 июня, на площадке Петербургского международного экономического форума – 2025 подписал соглашение о взаимодействии между правительствами Псковской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе общения с журналистами прокомментировал событие.

Трёхстороннее соглашение о взаимодействии между правительствами Псковской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга позволит создать новый межрегиональный туристический маршрут, посвящённый 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Документ подписан в присутствии полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Гуцана.

«Для нас очень важно сегодня развивать межрегиональный туризм. Не скрою, что сегодня Санкт-Петербург – наиболее привлекательный в туристическом плане регион Северо-Запада и подписание такого соглашения даёт нам возможность по-хорошему делиться туристическим потоком. То есть Петербург будет выступать в том числе донором, туристического потока. Но это не значит, что мы будем забирать только Петербург. У нас уже есть свой турист, который любит наши регионы, поэтому мы будем делиться с Петербургом. Получается синергия развития туризма. Это очень важно», – отметил губернатор Ленинградской области.

Также на площадке ПМЭФ был актуализирован документ о взаимодействии между правительствами Псковской и Ленинградской областей. Соглашение позволит выстраивать более тесное взаимодействие во всех сферах народного хозяйства.

Напомним, что ПМЭФ-2025 начал работу в Санкт-Петербурге 18 июня. Он продлится до 21 июня.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум проходит с 1997 года. За это время его стали называть русским Давосом, проводя аналогию с Давосским экономическим форумом в Швейцарии. За прошедшие годы Петербургский экономический форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Участниками ПМЭФ традиционно являются первые лица и руководители крупных российских и зарубежных компаний, представители органов государственной власти, иностранных официальных делегаций, ведущих мировых СМИ, некоммерческих организаций, экспертного сообщества.

Подтверждая статус ключевой интернациональной дискуссионной площадки, форум в 2025 году вновь стал местом, формирующим глобальное информационное поле. В мероприятиях ПМЭФ принимают участие сотни экспертов и спикеров из разных регионов России и более чем 140 стран мира.

Как проходит XXVIII Петербургский международный экономический форум, читайте в специальном сюжете ПАИ.