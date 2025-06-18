Международный экономический форум открывается в Петербурге

07:24, 18 июня 2025, ПАИ

XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) открывается в Санкт-Петербурге. В этом году он пройдёт с 18 по 21 июня, сообщается на официальном сайте форума.

Главная тема форума в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». В центре внимания – поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития.

Деловая программа на этот раз разделена на пять тематических треков: «Человек в новом мире», «Российская экономика: новое качество роста», «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Технологии: стремление к лидерству» и «Среда для жизни».

Программа насчитывает более 150 мероприятий в различных форматах, в том числе пленарное заседание, стратегические сессии, дискуссии и деловые завтраки. В форуме примут участие около 20 тысяч представителей из 140 стран и территорий.

Церемония открытия форума состоится в четверг, 19 июня. На пленарном заседании форума в пятницу, 20 июня, традиционно выступит президент России Владимир Путин.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум проходит с 1997 года. За это время его стали называть «Русским Давосом», проводя аналогию с Давосским экономическим форумом в Швейцарии. На площадке ПМЭФ традиционно встречаются первые лица государств, министры, руководители корпораций, предприниматели.

Как проходил Петербургский международный экономический форум в прошлом году, читайте в специальном сюжете ПАИ.