Выиграют все три региона: Михаил Ведерников – о подписанном между Петербургом, Псковской и Ленинградской областями соглашении о развитии туризма

19:31, 20 июня 2025, ПАИ

Трёхстороннее соглашение о взаимодействии между правительствами Псковской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга позволит создать новый межрегиональный туристический маршрут. Подписание соглашения прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе общения с журналистами.

Маршрут соберёт воедино места, связанные с жизнью и творчеством великого поэта. Это Михайловское, Тригорское, Петровское, Свято-Успенский Святогорский монастырь, «Пушкинский Петербург» (дом в Коломне, Коллегия иностранных дел, Демутов трактир, Музей-квартира Пушкина) и другие значимые объекты. В дальнейшем маршрут может получить статус национального, что позволить привлечь не только туристов, но и федеральные средства в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Михаил Ведерников напомнил, что каждый регион СЗФО объединяет культурно-познавательный туристский проект «Серебряное ожерелье России». «Мы все участвуем в полпредском проекте «Серебряное ожерелье». В рамках этого соглашения мы планируем реализовывать ещё один межрегиональный туристический маршрут, приуроченный к 225-летию со дня рождения Пушкина. У нас есть замечательные Тригорское, Петровское, Михайловское, Святогорский монастырь. Турпоток из года в год растёт. И Санкт-Петербург, и Ленинградская область, и Псковская область связаны современной, комфортной, быстрой «Ласточкой». Поэтому мы работаем над тем, чтобы в ней была реклама всех трёх наших субъектов. Наблюдается тенденция: люди не хотят приезжать в один регион на один день, они едут на три дня, на неделю», – отметил губернатор.

Напомним, что ПМЭФ-2025 начал работу в Санкт-Петербурге 18 июня. Он продлится до 21 июня.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум проходит с 1997 года. За это время его стали называть русским Давосом, проводя аналогию с Давосским экономическим форумом в Швейцарии. За прошедшие годы Петербургский экономический форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Участниками ПМЭФ традиционно являются первые лица и руководители крупных российских и зарубежных компаний, представители органов государственной власти, иностранных официальных делегаций, ведущих мировых СМИ, некоммерческих организаций, экспертного сообщества.

Подтверждая статус ключевой интернациональной дискуссионной площадки, форум в 2025 году вновь стал местом, формирующим глобальное информационное поле. В мероприятиях ПМЭФ принимают участие сотни экспертов и спикеров из разных регионов России и более чем 140 стран мира.

Как проходит XXVIII Петербургский международный экономический форум, читайте в специальном сюжете ПАИ.