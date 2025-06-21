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Спорт

В псковском небе – все лучшие парашютисты России

Псков, площадка приземления Кислово. Внизу Псковская земля и река Великая. Фото псковича, мастера спорта Валерия Хювенена

С 21 по 29 июня в Пскове на базе 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и авиационного центра в Крестах пройдут соревнования по парашютному спорту на кубок Вооружённых сил России, посвящённые памяти легендарного командующего воздушно-десантными войсками Василия Филипповича Маргелова. По традиции вот уже почти 25 лет соревнования всегда проходят в псковском небе. Ведь именно здесь, на Псковской земле, создатель современных воздушно-десантных войск В. Ф. Маргелов с 1948 по 1950 год командовал 76-й воздушно-десантной дивизией.

Центральное КПП 76-й ДШД, бюст В. Ф. Маргелову – основателю современных воздушно-десантных войск. Фото здесь и далее из архива автора

В течение восьми дней более 90 спортсменов-парашютистов из всех военных округов страны, ВДВ, ВКС, ЦСКА и ДОСААФ будут бороться за звания сильнейших в упражнениях на точность приземления, в групповой и одиночной акробатике. Кубок Вооружённых сил этого года одновременно является и отборочным турниром для участия в чемпионате мира, который состоится осенью этого года в Катаре. Участие в главном соревновании года уже подтвердили более 40 стран. Регламент проведения чемпионата мира утверждён, российские спортсмены допущены и будут выступать в арабском небе с гимном и с флагом своей страны.

Красивые кубки и медали ожидают лучших парашютистов страны

За кубок Вооружённых сил на правах хозяев поборются парашютная команда 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и наши прославленные, известные всему миру спортсмены, многократные чемпионы и рекордсмены мира, заслуженные мастера спорта Любовь Екшикеева и Елена Лактионова, мастер спорта международного класса Александр Иванов и мастер спорта Валерий Хювенен.

Пожелаем всем участникам Кубка Вооружённых сил высоких результатов в честной борьбе, точного и мягкого приземления.

Николай Бесклёвный
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