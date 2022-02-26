Псковская царица мирового неба. Любови Екшикеевой – 60

12:50, 26 февраля 2022, ПАИ

26 февраля заслуженный мастер спорта Российской Федерации, 55-кратная чемпионка мира, старший прапорщик ВДВ Любовь Екшикеева отмечает 60-летие. В канун своего юбилея Любовь Васильевна как ни береглись, но всё же заболела. Тем не менее нам удалось поговорить с легендой парашютного спорта и расспросить о победах, рекордах и семье.

– В парашютном спорте, не только российском, но и мировом, вы личность незаурядная и очень известная, посмею утверждать, что самая известная. Ваши величайшие достижения и титулы можно очень долго перечислять – настолько их много. На ваш взгляд, какое достижение в парашютном спорте самое важное, какая победа самая большая, самая значимая?

– Самое значительное моё достижение в спорте – это работа на команду. Так получилось, что я с 1996 по 2013 год была в составе сборной России и выступала на соревнованиях самого высокого уровня как среди гражданских (FAI), так и среди военных (CISM ) [чемпионаты мира проводятся отдельно. – Прим. авт.]. И в этот период на всех мировых первенствах у нас были только золотые медали, наша сборная была недосягаема ни для кого.

Самая большая победа – это победа над самим собой, установление личного рекорда, абсолютного среди мужчин и женщин по точности приземления в 2005 года на международных соревнованиях Кубка Антона Малевского. У меня свои градация и подсчёт побед, в прошлом году я стала чемпионкой мира в 55-й раз. Это только золото, только высшие достижения. Серебряные и остальные медали я не считала и сколько их, честно скажу, не знаю. Вот, думаю, выйду на отдых, тогда все медали и пересчитаю.

– Вы следите за достижениями своих коллег спортсменов-парашютистов, зарубежных спортсменов? Есть ли у кого из них что-то подобное по количеству титулов чемпионов мира, например, по продолжительности активного занятия на высочайшем уровне?

– Специально этим я не занимаюсь. Но отследить подобные достижения легко, так как доступны они немногим. Есть американка, известнейшая Черил Стернс, она служила в Вооружённых силах США командиром «Боинга». Уволилась из армии два года назад в возрасте 65 лет. Она обладательница нескольких рекордов, попавших в Книгу рекордов Гиннесса: например, по количеству прыжков за 24 часа – 352 прыжка, несколько высотных рекордов. Но она всего один раз была чемпионкой мира. У неё всего одна золотая медаль мирового первенства, а у нас – каждый год.

– Сколько у вас на сегодняшний день прыжков с парашютом? Есть ли у кого в мире больше? У мужчин, у женщин?

– Сегодня на моём счету 18 330 прыжков с парашютом. Это не самое большое количество, и в мире, и в стране есть люди, у которых прыжков больше. Но у меня все прыжки спортивные: соревновательные или тренировочные. Американке Черил принадлежит мировой рекорд по общему количеству прыжков среди женщин – более 21 000 прыжков. Но сейчас, после увольнения из армии, возможности прыгать у неё уменьшились. В мире и в России появилась такая профессия, как тандем-мастер в дроп-зонах. Обычно это бывшие спортсмены, которые прыгают в тандеме с теми, кто сами не умеют прыгать, но очень хотят и платят за это деньги. Вот эти парашютисты прыгают довольно много, у них работа такая. Я знаю нескольких человек. Таня Воронова, например, у неё более 20 000 прыжков, Александр Мерц – у него более 25 000. Но к спорту эти прыжки уже не имеют никакого отношения.

– Любой спорт высокого профессионального уровня требует огромной затраты физических сил и феноменальной психологической подготовки. Откуда вы черпаете эти силы и как готовитесь к чемпионатам мира, например, или к российскому первенству? Имеется ли разница в подготовке, в настрое?

– Каждый серьёзный спортсмен находит какую-то свою нишу для отдыха и заскакивает в неё перед ответственными соревнованиями. Среди спортсменов-парашютистов очень много рыболовов, кто-то с удочкой любит отдохнуть, кто-то в костюме по 3-5 часов под водой плавает, расслабляется. Лично я, если есть такая возможность, обязательно иду в театр на балет. Отвлекает великолепно, я там забываю обо всём. Очень нравится. Как-то ехали на соревнования через Одессу, и я из-за балета чуть на поезд не опоздала. Психологический настрой, переключение внимания – это и чтение интересной книги в ожидание прыжка. Я учусь у Николая Цискаридзе – это мой и преподаватель, и психолог, и тренер одновременно. Он умничка и боец, профессионал высочайшего уровня. Я заслушиваюсь интервью с его участием, у него мгновенная реакция, переключается моментально, великолепно парирует все нападки. Особенно мне нравится его способность не обращать на многие вещи внимание перед важными выступлениями. И я так же стараюсь делать перед соревнованиями. А если накручивать себя перед ответственным прыжком – ничем хорошим это не закончится.

– Вам принадлежит «вечный» мировой рекорд в упражнении на точность приземления: 21 раз вы приземлились с отклонением «ноль» от цели (электронный «блин» 30 см в диаметре, в центре которого находится «ноль» с диаметром 3 см). Сколько дней и часов вы устанавливали этот рекорд? Вы тогда боролись сами с собой или были конкуренты? Это абсолютный рекорд и среди мужчин, и среди женщин?

– Это было на Кубке Малевского в 2005 году, у меня было 10 нолей, и с этим результатом я соревнование уже выиграла. Для большинства спортсменов состязания закончились, они отдыхали: кино, театр, прогулка на катере по Москве-реке была заказана. Мужчины ещё не выявили победителя, и я с двумя китаянками и американкой Черил вместе прыгала и прыгала до позднего вечера. Американка тогда установила национальный рекорд – 15 попаданий в «ноль». А я совершила 21 точный прыжок – это уже стало мировым рекордом, но серию не закрыла. На следующих соревнованиях я её могла продлить и улучшить мировой рекорд. Продолжение последовало в Мюнхене, но там организаторами было выбрано ужасное место для приземления – очень близко к водоёму, рядом с высокими деревьями, плюс был сильный ветер. Тогда даже были вынуждены прекратить соревнование. И я на первом же прыжке, на 22-м в серии, отклонилась от «ноля» на 3 см и серию закрыла.

– Что говорили вам коллеги-спортсмены после этого рекорда? Получается, что это лично вы уменьшили мишень для всех парашютистов мира и усложнили задачу попадания в «ноль»? А каков сейчас мировой рекорд и кому он принадлежит?

– Да, так получилось, что в Мюнхене я не только серию закрыла, но и переделала точечку на 1 см, теперь «ноль» – это диаметр 2 см. Но руководители Международной федерации спорта уменьшили «ноль», наверное, даже с радостью, потому как обеспечить по 20 и более соревновательных прыжков по силам, наверное, только в России. А остальным странам это очень дорого, тяжело и даже невозможно. Это выдающийся рекорд, и он вписан в историю парашютного спорта теперь навечно. На сегодня мировой рекорд точности приземления по новым правилам у Дмитрия Максимова – семь «нолей».

– Парашютный спорт связан с постоянным риском, с травмами. Лично у вас были происшествия в воздухе или приземления с неприятными травматическими последствиями? Прибегали ли вы к помощи запасного парашюта? Если да, то сколько раз?

– Травмы были. В Пскове я уже была. Поехала осенью 1982 года на первенство округа в Тамбов выполнять норматив мастера спорта. Накануне соревнований приснился мне сон: змея укусила за ногу. И именно в этом месте во время совершения прыжка я и сломала ногу – большую берцовую кость. Сны подсказывают наши слабые места. Шурупами скручивали, но врачи очень хорошие попались, сделали всё правильно и красиво. Были и синяки, и ссадины, много чего по мелочам, но переломов больше не было. И отказы основного парашюта, конечно, были: восемь раз. Причины ненормальности работы парашютной техники – это в основном влияние стихии, обрывы резинок, обрывы ещё чего-нибудь. К таким неполадкам парашютист-спортсмен должен быть готов всегда. Такие неприятности мы называем отцепками. Если случается что-то с основным парашютом, то надо сначала от него отцепиться и лишь затем вводить в действие запасной парашют. Крайняя отцепка у меня была в 2020 году. Прямо с поезда, с вокзала забежала в гостиницу, бросила вещи – и бегом прыгать. Прыгала, прыгала, отцепилась и только тогда себе сказала: пора идти заселяться в гостиницу. Но ещё и авиационная техника отказывала. Дважды аварийно покидали вертолёт. Но техника оба раза осталась цела, и всё заканчивалось хорошо.

– На каких парашютных системах вы совершаете прыжки и устанавливаете ваши рекорды? С каких типов самолётов и вертолётов вы прыгаете, прыгали? Какой самый удобный, любимый?

– У меня сейчас замечательный комплект отечественного производства. Ранец и запасной парашют мне подарили не так давно за выигранный чемпионат Европы. Шили их в Москве, в «РусПарашюте». Основной парашют, ивановский, – подарок от завода. Я работаю с ивановскими парашютостроителями, прыгаю, рекорды на их технике ставлю. И страхующий парашютный прибор тоже нашего производства. Так что у меня всё только отечественное. Сейчас я прыгаю на новейшем парашюте, у других спортсменов такого ещё нет, прямо из конструкторского бюро. Я напрямую общаюсь с главным конструктором Владимиром Александровичем Маляевым. Это его парашюты на вооружении в ВДВ: «Талка», «Мальва» – по названиям рек, протекающих в Ивановской области, потом уже «Арбалет». И вот мой рекорд, который «вечный», тоже установлен на ивановском парашюте. И я ивановцев люблю, и они меня, прислушиваются ко всем моим просьбам, идём всегда друг другу навстречу.

Из самолётов запомнился огромный Ан-22, самый большой самолёт, с которого я прыгала, и поднимал он нас выше всех, на очень большой скорости прыгали, с него мы установили много высотных рекордов. Очень интересный самолёт, таких уже, к сожалению, не осталось на вооружении. В Подмосковье, в Мячково, я успела застать и попрыгала с самолёта Ли-2. При входе в тот самолёт, я запомнила, для шутки висела баночка для сбора денег с подписью «на покраску самолёта». После тех соревнований Ли-2 полетел на показательные выступления в Калугу, и мы позже узнали, что во время перелёта самолёт разбился, но не из-за старости, а из-за ошибки экипажа. Самый любимый самолёт – Ан-2. Лучший вертолёт – Ми-8. Из иностранных самолётов «Геркулес» понравился. И очень не понравился вертолёт «Чинук».

– Как и когда вы попали в Псков? Когда и как попали первый раз в сборную ВДВ, в сборную ВС СССР, России?

– В Псков приехала в 1982 году, потому что очень хотела прыгать: мне сказали, что самые лучшие спортсмены-парашютисты в то время были в команде 76-й воздушно-десантной дивизии. Псковская команда была одной из самых сильных не только в ВДВ. И сразу же, с 1982 года, попала в сборную ВДВ, с 1984-го – в сборную ВС СССР, а с 1989 года – в сборной СССР, а потом России. И по сей день так в сборной нашей страны и нахожусь. Первые мои тренеры – из Азова, Аверин Вячеслав Петрович и Попов Сергей Алексеевич, замечательные люди: именно они привили мне любовь к спорту. Училась я в то время в Ростове-на-Дону, а прыгать ездила в Азов, в УАЦ (учебный авиационный центр). Первый прыжок совершила на парашюте Д-1-5У. А здесь, в Пскове, меня тренировали Трусов, Горнушенков, но больше всего мне дал Мовпан Михаил Григорьевич – душа-человек, тренер от Бога. В ЦСКА мои тренеры – Алексеев, Максимов. Но самый-самый главный тренер, учитель и подсказчик – это мой муж и заслуженный тренер России Арифулла Екшикеев. Его телевидение и то, что он снимает, необходимо всем. К нему бегают все спортсмены: «Ты меня снял? А можно посмотреть? А можно переписать?» Без него не только бы я не состоялась как спортсменка, но и многие другие.

– Где вы познакомились со своим мужем Арифуллой? Как сложилась и протекает ваша семейная жизнь? Перерыв в спортивной деятельности в связи с рождением сына у вас был?

– Мы знакомы с 14 лет, вместе учились, вместе начали заниматься парашютным спортом. Потом я поехала в Елец по распределению после техникума, а Арифулла ушёл в армию. Чуть позже я приехала в Псков, поняв, что много прыгать можно только в армии, и стала военнослужащей. Арифулла после срочной службы тоже во Псков приехал, начинал в Крестах служить, а потом перевёлся в дивизию. Здесь и создали семью. И с тех пор всё время вместе. Много было коротких расставаний – сборы, соревнования. Так, как было в прошлом году на чемпионате мира в Кемерово (я прыгала, а он снимал акробатику и в точности судить помогал), бывало нечасто. Это очень хорошо, когда мы и на соревнованиях вместе. Перерыв с рождением сына в спорте у меня был минимальный: в марте я пошла в декрет, родила сына в апреле, а в июле уже соревновалась. Сын Ринат закончил Академию им. Можайского, сейчас живёт и работает в Москве. У нас два замечательных внука – им семь и четыре года. Мне очень нравится, как сыновей Ринат воспитывает. У них большая карта Москвы висит в квартире на стене, он подводит сыновей к карте и говорит: ну, куда хотите завтра поехать? И они тыкают пальчиком: «Сюда», – показывают, и именно туда они едут. Совсем недавно после посещения музея Церетели приехали домой, схватили карандаши, бумагу и так красочно нарисовали! Молодцы.

– Расскажите, где вы родились, кто ваши родители? Как родители отнеслись к вашему выбору?

– Родом я из станицы Староминской Краснодарского края. Мама умерла очень рано, когда мне было четырнадцать лет. Папа тоже рано ушёл из жизни, но он успел увидеть, как я прыгала. Он и сам тоже прыгал, обучал лётчиков, но получил тяжёлую травму колена. Когда он увидел мои затяжные прыжки, то сказал сестре: мол, ну приедет – ох я её и отругаю. А когда я приехала, то он просто спросил: «Ну как у тебя дела?» А сестра ему: «Вот это называется поругал?» Он нормально относился к моим прыжкам.

– А в скольких странах и на всех ли континентах вы побывали?

– Крайние соревнования были в Дубае. А так и в Китае, и в Японии, и в Индии побывала, все страны действительно не сосчитать. В Африке была, в Алжире. И много где ещё. Не была в Австралии. На Сицилию не попали: должны были быть там соревнования, но началось извержение вулкана. Но мы спортсмены хорошие, а туристы – плохие чаще всего: уж такая специфика нашего вида спорта, мы страну и не видим, видим только аэродромы.

– С Книгой рекордов Гиннесса вы знакомы?

– Я к этой книге отношусь абсолютно спокойно и не знаю, есть ли там мои рекорды. Думаю, нет. Вот американская спортсменка Черил платила деньги за то, чтобы приехали корреспонденты, судьи, чтобы зафиксировать рекорд. Вот у неё там есть несколько строчек. А мои рекорды зафиксированы в «Аэронавтике» – здесь все парашютные рекорды.

– Вы прекрасно выглядите: живая, энергичная, привлекательная молодая женщина. Говорят, что человеку столько лет, на сколько он сам себя чувствует. На сколько вы себя чувствуете? Какие впереди спортивные планы?

– Внуки приходят в парк, им очень хочется побегать, и я с ними бегаю без устали, во всяком случае не показываю виду. Когда идёшь рядом с девочками-парашютистками двадцатилетними, то стараюсь, чтобы не бабушка с ними рядом шла, а двадцатидвухлетняя старшая подруга. Поэтому стараюсь соответствовать. Ну и ещё попрыгаю какое-то время. И желание имеется, и мастерство вроде бы не закончилось.

– Что бы вы хотели пожелать молодым спортсменам-парашютистам, чтобы и к ним пришли успехи, подобные вашим?

– Что пожелать? Расти, сил набираться, присматриваться. Наблюдать за работой опытных спортсменов. Больше тренироваться, постоянно включать свою голову, много читать книг о психологии и методик, чтобы справляться со своими сомнениями и даже страхами. Быть сильным и преодолевать все невзгоды. Чем больше в молодости трудностей, тем лучше: в борьбе человек закаляется, становится сильнее.

А всем, не только спортсменам, хочу пожелать мира, чтобы небо было только мирным и спортивным. Ведь давно известно, что спорт – это посол мира.

Любовь Васильевна Екшикеева – заслуженный мастер спорта России, старший прапорщик. Родилась 26 февраля 1962 года в станице Староминской Краснодарского края. Парашютным спортом занимается с 1979 года. 55-кратная чемпионка мира (последний титул завоёван в 2021 году). 15-кратная чемпионка Европы. Многократная чемпионка СССР, России, ВС СССР, ВС России и ВДВ. Награждена государственными наградами: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ордена «Дружбы», «За заслуги» III степени, «Почёта». Продолжает выступать за команду ЦСКА. Живёт в Пскове.