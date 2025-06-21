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Спорт

Великолучанка завоевала серебро на первенстве России по стрельбе из лука

Серебряный призёр молодёжного Кубка Европы, великолучанка Милана Мурзина выиграла серебро на первенстве России по стрельбе из лука в Екатеринбурге, сообщает корреспондент ПАИ.

Милана Мурзина. Фото предоставила сама спортсменка

Милана Мурзина соревновалась в дисциплине «блочный лук» среди юниорок, где за победу боролись 55 лучниц. Великолукская спортсменка вышла в плей-офф с первого места квалификационного отбора и дошла до финала, обыграв в спаррингах спортсменок из Приморского края, Москвы, Бурятии и Красноярского края.

В финале в соревнованиях юниорок по стрельбе из блочного лука Милана Мурзина уступила представительнице Забайкалья Софье Александровой: 138:142.

«Прекрасный результат, который, безусловно, повлияет на комплектование сборной России для участия в международных соревнованиях. Скорее всего, это первенство станет определяющим фактором. Поэтому ждём Милану и Илью Силаева, который вчера выиграл бронзу, на стартах высочайшего уровня», – отмечает эксперт Telegram-канала «ПАИ. Спортинформ».

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