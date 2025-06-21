Как с помощью индивидуального инвестиционного счёта копить деньги: объясняем в карточках
Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) – это специальный счёт, с помощью которого можно покупать ценные бумаги и валюту на бирже, а также получать часть инвестированных денег обратно в виде государственных налоговых вычетов.
Подробности, что такое ИИС и как с его помощью копить деньги, читайте в карточках.
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Фото: «Объясняем. Псковская область»
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Фото: «Объясняем. Псковская область»
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Фото: «Объясняем. Псковская область»
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Фото: «Объясняем. Псковская область»
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Фото: «Объясняем. Псковская область»
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Фото: «Объясняем. Псковская область»
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Фото: «Объясняем. Псковская область»
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Фото: «Объясняем. Псковская область»
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Фото: «Объясняем. Псковская область»
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Фото: «Объясняем. Псковская область»
Напомним, что каждый понедельник в 12:30 в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) выходит программа о финансах «Копилка». Подкасты «Копилки» слушайте в группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте».
Как с помощью индивидуального инвестиционного счёта копить деньги: объясняем в карточках
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