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Экономика

Как с помощью индивидуального инвестиционного счёта копить деньги: объясняем в карточках

Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) – это специальный счёт, с помощью которого можно покупать ценные бумаги и валюту на бирже, а также получать часть инвестированных денег обратно в виде государственных налоговых вычетов.

Подробности, что такое ИИС и как с его помощью копить деньги, читайте в карточках.

  • Как с помощью индивидуального инвестиционного счёта копить деньги
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Как с помощью индивидуального инвестиционного счёта копить деньги
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Как с помощью индивидуального инвестиционного счёта копить деньги
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Как с помощью индивидуального инвестиционного счёта копить деньги
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Как с помощью индивидуального инвестиционного счёта копить деньги
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Как с помощью индивидуального инвестиционного счёта копить деньги
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Как с помощью индивидуального инвестиционного счёта копить деньги
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Как с помощью индивидуального инвестиционного счёта копить деньги
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Как с помощью индивидуального инвестиционного счёта копить деньги
    Фото: «Объясняем. Псковская область»
  • Как с помощью индивидуального инвестиционного счёта копить деньги
    Фото: «Объясняем. Псковская область»

Напомним, что каждый понедельник в 12:30 в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) выходит программа о финансах «Копилка». Подкасты «Копилки» слушайте в группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте».

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