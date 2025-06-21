В Себежском округе готовятся к Дню партизан и подпольщиков

19:26, 21 июня 2025, ПАИ

В Себежском округе Псковской области на мемориале партизанской славы на высоте Куксиха прошла подготовка к празднованию Дня партизан и подпольщиков. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава округа Леонид Курсенков.



Фото: телеграм-канал Леонида Курсенкова



Фото: телеграм-канал Леонида Курсенкова



Фото: телеграм-канал Леонида Курсенкова



Фото: телеграм-канал Леонида Курсенкова



Фото: телеграм-канал Леонида Курсенкова



Фото: телеграм-канал Леонида Курсенкова



Фото: телеграм-канал Леонида Курсенкова



Фото: телеграм-канал Леонида Курсенкова



Фото: телеграм-канал Леонида Курсенкова



Фото: телеграм-канал Леонида Курсенкова



















Мероприятие запланировано на 11:00 27 июня. Организаторы – общественная организация «Себежский клуб полковников» совместно с администрацией сельского поселения «Себежское».

Глава Себежского района пригласил жителей и гостей принять участие в торжественном событии. В программе запланированы митинг, партизанский костёр, угощение солдатской кашей и исполнение песен на привале.