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Общество

В Себежском округе готовятся к Дню партизан и подпольщиков

В Себежском округе Псковской области на мемориале партизанской славы на высоте Куксиха прошла подготовка к празднованию Дня партизан и подпольщиков. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава округа Леонид Курсенков.

  • Подготовку ко дню партизан и подпольщиков провели в Себеже
    Фото: телеграм-канал Леонида Курсенкова
  • Подготовку ко дню партизан и подпольщиков провели в Себеже
    Фото: телеграм-канал Леонида Курсенкова
  • Подготовку ко дню партизан и подпольщиков провели в Себеже
    Фото: телеграм-канал Леонида Курсенкова
  • Подготовку ко дню партизан и подпольщиков провели в Себеже
    Фото: телеграм-канал Леонида Курсенкова
  • Подготовку ко дню партизан и подпольщиков провели в Себеже
    Фото: телеграм-канал Леонида Курсенкова
  • Подготовку ко дню партизан и подпольщиков провели в Себеже
    Фото: телеграм-канал Леонида Курсенкова
  • Подготовку ко дню партизан и подпольщиков провели в Себеже
    Фото: телеграм-канал Леонида Курсенкова
  • Подготовку ко дню партизан и подпольщиков провели в Себеже
    Фото: телеграм-канал Леонида Курсенкова
  • Подготовку ко дню партизан и подпольщиков провели в Себеже
    Фото: телеграм-канал Леонида Курсенкова
  • Подготовку ко дню партизан и подпольщиков провели в Себеже
    Фото: телеграм-канал Леонида Курсенкова

Мероприятие запланировано на 11:00 27 июня. Организаторы – общественная организация «Себежский клуб полковников» совместно с администрацией сельского поселения «Себежское».

Глава Себежского района пригласил жителей и гостей принять участие в торжественном событии. В программе запланированы митинг, партизанский костёр, угощение солдатской кашей и исполнение песен на привале.

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