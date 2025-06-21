Директора школ Псковского района и Полоцка обменялись образовательными практиками
В рамках побратимских связей между Псковским районом и городом Полоцком (Белоруссия) состоялся обмен опытом между директорами школ. Об этом в своём телеграм-канале сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова.
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Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой
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Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой
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Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой
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Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой
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Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой
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Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой
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Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой
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Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой
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Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой
В первый день делегация Псковского района встретилась с заместителем председателя Полоцкого райисполкома Светланой Валюшкиной, руководством управления образования и коллективом Полоцкого районного центра детей и молодежи. Педагоги представили образовательные проекты, поделились опытом патриотического воспитания и сохранения исторической памяти, а также провели инфо-сессию «Региональные историко-образовательные проекты как форма организации гражданско-патриотического пространства». Псковским педагогам был представлен образовательный маршрут «На рубежах Памяти», включающий посещение музея Ветринской средней школы имени Д. В. Тябута и «Полоцкого рубежа».
На второй день было подписано соглашение о сотрудничестве между Писковской средней общеобразовательной школой и школой №1 Полоцка. Документ предусматривает мероприятия для укрепления дружественных связей и обмена опытом между учащимися.
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