«Огненные картины войны» создали жители Пскова и Великих Лук
Акция «Огненные картины войны» в честь Дня памяти и скорби прошла в Пскове и Великих Луках, сообщает корреспондент ПАИ.
Мероприятие приурочено к 84-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.
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Фото: Администрация Великих Лук
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Фото: Администрация Великих Лук
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Фото: Администрация Великих Лук
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Фото: Администрация Великих Лук
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Фото: Администрация Великих Лук
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Фото: Администрация Великих Лук
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Фото: Администрация Великих Лук
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Фото: Администрация Великих Лук
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Фото: Администрация Великих Лук
Всероссийская акция «Огненные картины войны» проходит во всех регионах России и в 50 зарубежных странах на 2 000 площадок. Огненные инсталляции также зажигаются во Франции, Нидерландах, Ливане, Южной Осетии, Мексике, Узбекистане, Турции, Перу и других государствах.
Огненную картину также выложили в Плюсском округе, а в других муниципалитетах Псковской области прошли акции «Свеча памяти».