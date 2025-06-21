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Общество

«Огненные картины войны» создали жители Пскова и Великих Лук

Акция ​«Огненные картины войны» в честь Дня памяти и скорби прошла в Пскове и Великих Луках, сообщает корреспондент ПАИ.

Мероприятие приурочено к 84-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.

  • Акция прошла в Великих Луках
    Фото: Администрация Великих Лук
  • Акция прошла в Великих Луках
    Фото: Администрация Великих Лук
  • Акция прошла в Великих Луках
    Фото: Администрация Великих Лук
  • Акция прошла в Великих Луках
    Фото: Администрация Великих Лук
  • Акция прошла в Великих Луках
    Фото: Администрация Великих Лук
  • Акция прошла в Великих Луках
    Фото: Администрация Великих Лук
  • Акция прошла в Великих Луках
    Фото: Администрация Великих Лук
  • Акция прошла в Великих Луках
    Фото: Администрация Великих Лук
  • Акция прошла в Великих Луках
    Фото: Администрация Великих Лук

Всероссийская акция «Огненные картины войны» проходит во всех регионах России и в 50 зарубежных странах на 2 000 площадок. Огненные инсталляции также зажигаются во Франции, Нидерландах, Ливане, Южной Осетии, Мексике, Узбекистане, Турции, Перу и других государствах.

Огненную картину также выложили в Плюсском округе, а в других муниципалитетах Псковской области прошли акции «Свеча памяти».

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