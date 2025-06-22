Михаил Ведерников призвал псковичей присоединиться к всероссийской акции «Минута молчания»

10:59, 22 июня 2025, ПАИ

Присоединиться к всероссийской акции «Минута молчания» призвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Сегодня в 12:15 по всей России будет объявлена минута молчания. На минуту прервут вещание телевидение и радио, перестанут работать кассы, остановится общественный транспорт. Прошу всех присоединиться и почтить память тех, кто отдал жизнь за свободу нашей Родины», – отметил он.

Михаил Ведерников подчеркнул, что 22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в истории нашей страны. Это день начала Великой Отечественной войны, День памяти и скорби.

Накануне памятной даты волонтёры Псковского регионального центра подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-й годовщины Победы и волонтёры Ресурсного центра добровольчества встретились с ветеранами, бабушками и дедушками – свидетелями первого дня войны. Ребята приходили поговорить, послушать рассказы и помочь пожилым людям по дому.

«Благодарю наших волонтёров за эту важную работу, за внимание к старшему поколению, а «Первый Псковский» – за съёмки бесценных воспоминаний», – поблагодарил глава региона.