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Общество

С каллиграфией и культурой Индии смогут познакомиться псковичи в День молодёжи

Площадка всемирного фестиваля молодёжи и международного клуба дружбы будет работать в Доме молодёжи в субботу, 28 июня. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по молодёжной политике.

Площадка иностранных студентов ПсковГУ будет открыта с 13:00 до 19:00. На ней представят национальную культуру Индии, а также мастер-класс по росписи мехенди и письменности на хинди. В 14:00 и в 16:00 пройдут мастер-классы от каллиграфа Елены Серебряковой. Она покажет как создать открытки с изображением славянской Буквицы.

В 15:00 состоится торжественная церемония награждения медалями всемирного фестиваля молодёжи, а в 16:00 – викторина по английскому языку.

По всем вопросам регистрации можно обратиться в комитет по молодёжной политике Псковской области.

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