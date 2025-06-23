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Общество

Что будет с ценами на отделочные материалы в ближайшее время, расскажет эксперт в программе «Бизнес-ланч»

Предприниматель Вадим Аббасов станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 23 июня, в 14:00.

Изображение: ПАИ

Какие современные тренды в ремонте и отделке помещений сегодня наиболее востребованы? Какую роль играет индивидуальный подход к заказчику в ремонтном бизнесе? Что будет с ценами на отделочные материалы в ближайшее время?

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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