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Общество

Более 1,5 тысячи жителей Псковской области приняли участие в акции «Абонент недоступен»

Более 1,5 тысячи жителей Псковской области приняли участие в акции «Абонент недоступен» в преддверии Дня памяти и скорби, сообщили ПАИ в региональном комитете по культуре.

Фото предоставлено региональным комитетом по культуре

Акция прошла по всей России. В Псковской области к ней присоединились все муниципальные образования. Площадками ее проведения стали библиотеки, музеи, дома и центры культуры.

В рамках акции слушателям был представлен 31 аудиоподкаст. Каждая история озвучена профессиональными актерами и создает эффект «звонка из прошлого».

Подкасты являются не просто рассказами — это голоса из прошлого, основанные на реальных воспоминаниях свидетелей и участников Великой Отечественной войны.

Материалы акции доступны и сейчас: «ВКонтакте» (https://vk.com/podcasts-225794248); Яндекс.Музыка (https://music.yandex.ru/album/34419172?dir=descactiveTab=about); Литрес (https://www.litres.ru/podcast/ano-nacionalnyy-centr-istoricheskoy-pamyati-pri-prezide/abonent-nedostupen-71415199/).

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