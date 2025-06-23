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Общество

Как учитывается транспорт при назначении единого пособия, рассказали в Соцфонде

Как учитывается транспорт при назначении единого пособия, рассказали ПАИ в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Специалисты регионального отделения СФР проверяют наличие транспорта всех членов семьи на дату подачи заявления. Такие сведения поступают в рамках системы межведомственного взаимодействия из МВД.

Если родители ребёнка не в браке, учитывается транспорт только того, кто подаёт заявление.

Одновременно семья может иметь одну машину, один мотоцикл, один катер или моторную лодку (не старше пяти лет) и одну самоходную машину.

Второе транспортное средство каждого вида можно иметь, если семья многодетная, в её составе есть инвалид или машина предоставлена по соцподдержке.

Если автомобиль мощнее 250 лошадиных сил и не старше пяти лет, то даже при наличии одной машины в пособии будет отказано. Исключение – только для семей с четырьмя и более детьми.

Транспорт под арестом, с запретом на регистрацию и в розыске не учитывается, уточнили в региональном отделении СФР.

По всем возникшим вопросам следует обращаться по телефону контакт-центра отделения Социального фонда России по Псковской области 8-800-100-00-01.

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